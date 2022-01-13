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13.01.2022 10:24
Рубрика: Власть

Миротворцы ОДКБ начали передавать объекты правоохранителям Казахстана

Текст: Юрий Гаврилов
В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. Об этом заявили в четверг в Минобороны РФ.

Там добавили, что подразделения миротворческого контингента начинают готовить технику и материальные средства для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации. Сказано, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

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Напомним, что по просьбе руководства республики страны ОДКБ - Россия, Беларусь, Киргизия и Таджикистан - направили в Казахстан более двух тысяч своих миротворцев и порядка 250 единиц техники. Основу Коллективных миротворческих сил составили подразделения Воздушно-десантных войск России. Военные ОДКБ взяли под охрану наиболее важные государственные, армейские и промышленные объекты Казахстана.

После нормализации обстановки в ряде регионов президент республики сообщил, что 13 января начнется вывод миротворцев из Казахстана, и этот процесс продлится 10 дней.

Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

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