Мишустин: Кабмин намерен скоро принять Стратегию развития финансового рынка

В ближайшее время правительство намерено принять Стратегию развития финансового рынка на десять лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Она определит основные приоритеты, долгосрочные цели и инструменты развития этой сферы, чтобы "обеспечить эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, а значит, в дальнейшее повышение уровня и качества жизни граждан". Сейчас документ находится в стадии доработки.

"Серьезное внимание мы уделяем и изменению структуры инвестиций", - подчеркнул глава кабмина в видеообращении к участникам "Гайдаровского форума". В стране растут вложения в развитие информационных технологий, микроэлектронику, освоение и выпуск телекоммуникационного оборудования, генетику. По словам Мишустина, к концу этого десятилетия внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников должны увеличиться в текущих ценах почти втрое.