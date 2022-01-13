Мишустин подчеркнул просветительскую миссию современной журналистики

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

"Современную жизнь невозможно представить без СМИ, - подчеркнул он. - Именно вы помогаете людям ориентироваться в быстро меняющемся информационном пространстве, оперативно сообщаете о происходящем в стране и мире, рассказываете о проблемах, ограждаете от фейковых новостей". Все это особенно важно сейчас, в условиях борьбы с пандемией коронавируса, считает глава правительства.

В поздравительной телеграмме Мишустин выразил журналистам признательность за преданность избранному пути, искреннее, неравнодушное и творческое отношение к своей работе, а также пожелал новых успехов и достижений.