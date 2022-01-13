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13.01.2022 09:20
Рубрика: Власть

Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к "омикрону"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам прошедшего во вторник президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции дал ряд поручений:
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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- в кратчайшие сроки должны быть представлены дополнительные предложения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России;

- Минздрав до 14 января оценит готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек;

- регионам рекомендовано увеличить объемы тестирования населения;

- Минздрав и Минфин до 21 января должны представить в правительство проект решения о выделении 187,8 миллиона рублей на исследование вакцин против COVID-19. Средства необходимы для завершения в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики инфекции.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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