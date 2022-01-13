Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к "омикрону"

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам прошедшего во вторник президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции дал ряд поручений:

- в кратчайшие сроки должны быть представлены дополнительные предложения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России;

- Минздрав до 14 января оценит готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек;

- регионам рекомендовано увеличить объемы тестирования населения;

- Минздрав и Минфин до 21 января должны представить в правительство проект решения о выделении 187,8 миллиона рублей на исследование вакцин против COVID-19. Средства необходимы для завершения в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики инфекции.