Мишустин: Важно отладить систему защиты от новых биологических угроз

Нынешняя пандемия может оказаться не последней, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, ссылаясь на мнение специалистов.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он в видеообращении к участникам "Гайдаровского форума". Для этого в ближайшие годы важно отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз - от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства.

Риски новых волн коронавируса остаются, предупредил глава правительства, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней. По его словам, к концу 2021 года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом вакцины против COVID-19, в целом по миру приблизилась к 60 процентам, а это несколько миллиардов человек.