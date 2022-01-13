Мишустин: Возвращение к обычным параметрам бюджетных правил замедлит инфляцию

У правительства есть планы уже в этом году вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций.

"Период адаптации к вызовам пандемии завершен, можно и нужно двигаться дальше - в рамках достижения национальных целей развития, которые определил глава нашего государства", - подчеркнул председатель правительства в видеообращении к участникам "Гайдаровского форума".

Для координаций действий кабмином был принят единый план, объединивший мероприятия национальных проектов, государственных программ, а также 42 новых стратегических инициатив, которые необходимы для более эффективного достижения национальных целей.