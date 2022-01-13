Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поблагодарила соотечественников за поддержку в адрес ее отца.

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написала 41-летняя Алия Назарбаева у себя в Facebook.

Женщина выразила надежду, что "жестокий урок" последних дней станет последним в истории страны. "Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - отметила дочь первого президента Казахстана.

"Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - отметила Алия Назарбаева.

На родине она занимается благотворительностью и вопросами экологии.