В Казахстане опровергли слухи об отъезде Назарбаева

Пресс-секретарь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опроверг слухи о его возможном отъезде из страны в связи с массовыми беспорядками.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - цитирует ТАСС слова Айдоса Укибая.

Нурсултан Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны, сообщили в пресс-службе экс-президента.

Первый президент Казахстана не появлялся на публике и не делал заявления в связи с последними событиями из-за болезни, считает его бывший советник, политолог Ермухамет Ертысбаев. "У меня такое ощущение, что он тяжело заболел, иначе бы давно уже обратился к народу", - заявил Ертысбаев в эфире телеканала "Атамекен бизнес".

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил 5 января, что стал председателем Совета Безопасности Казахстана. Ранее Совбез возглавлял Назарбаев.