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13.01.2022 19:35
Рубрика: Происшествия

МВД предлагает высылать из страны иностранцев за драки и иные нарушения

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
В МВД рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений. Об этом "Интерфаксу" сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Высылать станут за совершение грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок. В первую очередь, речь идет об участии в массовых драках.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Сейчас принудительно выгнать из России нерадивых гостей можно только за совершение преступлений. По данным МВД, в 2021 году было возбуждено более 10 уголовных дел по факту массовых конфликтов с участием мигрантов.

По словам Казаковой, во всех случаях полицейские реагировали жестко. "Задержаны все участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности, в отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, аннулированы разрешительные документы, вынесены решения о выдворении, депортации и неразрешении въезда", - пояснила она.

По данным МВД, больше 82 процентов иностранных трудовых мигрантов, легально находящихся в России, составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

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