МВД предлагает высылать из страны иностранцев за драки и иные нарушения

По ее словам, поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Высылать станут за совершение грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок. В первую очередь, речь идет об участии в массовых драках.
Сейчас принудительно выгнать из России нерадивых гостей можно только за совершение преступлений. По данным МВД, в 2021 году было возбуждено более 10 уголовных дел по факту массовых конфликтов с участием мигрантов.
По словам Казаковой, во всех случаях полицейские реагировали жестко. "Задержаны все участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности, в отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, аннулированы разрешительные документы, вынесены решения о выдворении, депортации и неразрешении въезда", - пояснила она.
По данным МВД, больше 82 процентов иностранных трудовых мигрантов, легально находящихся в России, составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.