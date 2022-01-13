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13.01.2022 15:10
Рубрика: В мире

На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок

Текст: Александр Саможнев

В австрийском Тироле на известных курортах Ишгль и Санкт-Антон-ам-Арльберг власти приняли решение о ношении защитных масок класса FFP2 на открытом воздухе в местах и улицах с интенсивным движением. Постановление вступает в силу с 0:00 четверга и будет действовать до 20 января.

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Возможное продление регламента будет пересмотрено в зависимости от ситуации с коронавирусом. Обязанность ношения масок действует с 8:00 до 24:00, пишет газета Kurier.

В Ишгле, который попал в международные сводки из-за числа заболевших туристов на первом этапе пандемии, регулирование действует на ряде центральных улиц, а в муниципалитете Санкт-Антон-ам-Арльберг "затронута" большая часть общественного пространства.

Желающим покататься на лыжах этой зимой необходимо гибко планировать поездку с учетом быстро меняющихся правил на горнолыжных курортах из-за COVID-19, отмечает портал adac.de. Так, лыжный отдых в Италии возможен только для вакцинированных и выздоровевших. Швейцария, Италия и Франция являются районами высокого риска. Австрия больше не является зоной высокого риска, но власти ужесточила правила въезда.

В прошлом году катание на лыжах было невозможно во многих местах из-за пандемии. Сезон 2021/2022 года выглядит немного лучше, несмотря на то, что заболевание коронавирусом остается на высоком уровне.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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