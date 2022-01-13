Названо число пользователей цифровых сервисов здравоохранения

Цифровыми сервисами здравоохранения в личном кабинете "Мое здоровье" на госуслугах в 2021 году воспользовались почти 30 млн граждан, сообщили в АНО "Национальные приоритеты". В числе таких сервисов, например, "электронная регистратура", через которую можно записаться на прием в поликлинику, или "дневник самонаблюдения" для вакцинированных от коронавируса.

Уже сегодня в личном кабинете "Мое здоровье" пациент может хранить некоторые медицинские документы, в их числе - сертификат о вакцинации. В ближайшие два года все жители страны через него получат доступ к другим своим электронным медицинским документам - результатам медицинских обследований, амбулаторной медкарте, рецептам, больничным и медицинскому полису, также они смогут самостоятельно предоставлять доступ к ним любому врачу в любой клинике - частной или государственной.

Все это стало возможным, благодаря цифровизации здравоохранения и созданию единого цифрового контура на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), в которую все больницы и поликлиники обязаны передавать сведения о пациентах. С марта 2022 года перечень таких сведений расширяется: в ЕГИСЗ будут формироваться и храниться все медицинские документы о рождении и смерти.

По данным АНО "Национальные приоритеты" сегодня в медорганизациях страны создано в общей сложности около одного млн автоматизированных рабочих мест для медицинских работников.

По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, по итогам прошлого года впервые затраты на систему здравоохранения превысили 5 трлн рублей.