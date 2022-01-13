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13.01.2022,  
10:54
Текст:  Антон Валагин

Названо новое вооружение Ту-160М

Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости
Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости

Обновленный стратегический ракетоносец Ту-160М станет носителем нового поколения крылатых ракет различных типов, пишет The Drive. В статье, посвященной первому полету построенного с ноля самолета, издание подробно рассказывает о Ту-160М и едва ли не впервые называет его новое вооружение.

Фото: ОАК
Появилось видео первого полета нового Ту-160М

Несмотря на то, что внешне обновленный ракетоносец ничем не отличается от Ту-160 советской постройки, это совершенно иной, современный самолет. У него модернизированные, более экономичные двигатели НК-32-02 - с ними дальность полета выросла на тысячу километров, - новые авионика, системы навигации и связи. Совершенно новый комплекс бортовой обороны - его состав и характеристики не разглашаются, но можно предположить, что речь идет об электронных комплексах противодействия радарам и системам наведения ракет. Наконец, новый комплекс вооружения.

Хотя габаритные параметры отсеков вооружения остались прежними - в них размещены две барабанные пусковые установки на 12 крылатых ракет, - сами ракеты будут иными. Проанализировав данные из открытых источников, издание предположило, что в арсенал Ту-160М - в придачу к уже имеющейся Х-101 и ее ядерному аналогу Х-102, - войдут несколько типов ракет средней и большой дальности, находящихся в стадии разработки.

Х-СД использует ту же систему наведения, что и Х-101, но новая ракета меньшего размера и малозаметна для радаров. Дальнобойная Х-БД является развитием Х-101, но будет обладать в полтора раза большей дальностью полета - до 7500 километров. В рамках программы по созданию гиперзвуковой авиационной ракеты для дальней авиации создается Х-МТС. Она будет способна разгоняться до 6 Махов и летать на 1500 километров.

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Фото: wikimedia.org
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