Названы главные импортеры российских вин

По предварительным данным ФТС, за 2021 год Россия экспортировала виноградных вин на 28% больше (в натуральном выражении), чем в 2020 году. Пока объем поставок невелик. Но наши вина уважают не только в странах постсоветского пространства, но успели распробовать даже во Франции.

В прошлом году (данные по странам ЕАЭС за январь-октябрь) Россия поставила на внешние рынки виноградных вин на сумму 13 млн долларов. Продукция уехала более чем в 30 стран, уточняют в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Покупатель номер один - Украина - нарастила закупки на 15% до 5,1 млн долларов. Второе место занимает Южная Осетия, увеличившая поставки на 42% до 1,6 млн долларов. На третьей позиции находится Китай, купивший российского вина на 6,5% больше (до 1,2 млн долларов), чем в 2020 году. Также в топ покупателей входят Казахстан и Латвия. Экспорт в Казахстан в прошлом году увеличился сразу в 2,4 раза до 1,2 млн долларов, в Латвию - в 1,9 раза до 843 тыс. долларов.

Вместе с тем, в прошлом году география поставок российских вин расширилась, в том числе и за счет необычных направлений. Так, наши вина экспортируются во Францию, в Словению, Монголию, Уганду. Пока объем экспорта не слишком большой. Всего в 2020 году в России было произведено тихих вин 30,9 млн дал, шампанских и игристых вин - 13,3 млн дал. Общий объем экспорта виноградных вин в натуральном выражении составил 619 тыс. дал.

Сейчас основная задача российских производителей - обеспечение внутреннего рынка качественным вином, поэтому больших объемов экспорта в ближайшей перспективе не ожидается, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Но продажи за рубеж - часть маркетинговых стратегий российских виноделов. Они позволяют повышать статус и узнаваемость отечественной продукции.

По данным Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), в 2020 году в мире было произведено 260 млн гектолитров вина. Правда, на фоне коронавируса и ограничений в работе общепита потребление вина оказалось на минимуме с 2002 года, сократившись на 3% до 234 млн гектолитров. На страны ЕС приходится 60% всего мирового производства. В топ-5 стран-лидеров входят Италия (49 млн гл в 2020 году), Франция (47 млн гл), Испания (41 млн гл), а также США (23 млн гл) и Аргентина (11 млн гл).

Россия по итогам 2020 года заняла 12-е место среди мировых производителей вина с долей 1,7%. В число ведущих экспортеров продукта мы пока не входим. По оценке "Агроэкспорта", с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт вин может превысить 25 млн долларов. Среди перспективных направлений поставок отечественной продукции: страны СНГ (Беларусь, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам).