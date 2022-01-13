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13.01.2022 20:28
Рубрика: В мире

Норвегия уведомила Северный флот МО РФ об учении Cold Response 2022

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Пресс-служба Северного флота. Фото: Пресс-служба Северного флота.
Фото: Пресс-служба Северного флота.

В четверг, 13 января пресс-служба Северного флота России сообщила, что Оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило руководство СФ о проведении многонационального учения Cold Response 2022.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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"С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического Альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - проинформировали в пресс-службе. - Генерал-лейтенант Ингве Одло отметил, что вооруженные силы Королевства Норвегия строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений".

Адмирал Александр Моисеев поблагодарил военачальника за предоставленную информацию и пожелал норвежским коллегам безопасного проведения своих военных маневров.

По распространенным Осло данным, многонациональное учение Cold Response 2022 состоится в марте - апреле нынешнего года. Оно пройдет в несколько этапов. Отдельные этапы будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.

Сообщается, что в учении, помимо частей и подразделений национальных вооруженных сил Норвегии, будут задействованы воинские контингенты 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек.

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