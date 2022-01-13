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13.01.2022 08:57
Рубрика: Общество

Нутрициолог Дробышева назвала небезопасные продукты из супермаркета

Текст: Михаил Русин
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Некоторые продукты, продающиеся в супермаркетах, могут нанести вред здоровью. Их перечислила нутрициолог Анна Дробышева.

Фото: iStock
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По ее мнению, как сообщает РИА Новости, к небезопасным продуктам с магазинной полки можно, в частности, отнести пастеризованное молоко и рафинированные масла. Эксперт отметила, что пастеризация изменяет молочный белок, и человеческий организм воспринимает его как врага. Из-за пастеризации у 75 процентов населения проявляется непереносимость лактозы. А рафинированные и дезодорированные масла являются сильнейшим канцерогеном и по молекулярной структуре напоминают пластик. Их употребление может привести к атеросклерозу.

Сладкие йогурты из магазина тоже не относятся к полезным продуктам. Если злоупотреблять ими, возникает опасность развития ожирения и диабета.

"По рекомендациям ВОЗ, безопасной для здоровья суточной нормой сахара являются 25 граммов. Сладкий йогурт содержит 19 граммов сахара", - подчеркнула Дробышева. Еще одним нежелательным продуктом она считает каши быстрого приготовления, не содержащие клетчатки. Такие каши повышают аппетит, наносят вред органам и сосудам, а еще ускоряют старение кожи.

Также нутрициолог посоветовала осторожнее относиться к куриному мясу и пакетированным сокам. Курятина может содержать гормоны и антибиотики. Также она является комфортной средой для размножения патогенных микроорганизмов, которые способны выживать даже при заморозке. А при изготовлении пакетированных соков часто используются красители, сахар и консерванты.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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