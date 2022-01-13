В Москве стартовал первый день Гайдаровского форума. Основными темами прогнозируемо стали энергопереход и коронавирус. Но в отличие от прошлогоднего четко видно, мы уже научились жить в пандемию и мыслим не столько будущим (хотя и им тоже, куда без перспектив), сколько настоящим. На повестке насущные проблемы - цены на жилье, плохие дороги и энергетика.

Говорить о последствиях нового омикрон-штамма коронавируса для российской экономики и о каких-либо массовых выплатах людям в связи с ним преждевременно, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - считает Кудрин (цитата по РИА Новости). Сейчас минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2022 году вырастет на 3%. По мнению Кудрина, фактический рост может оказаться ниже этого прогноза.

Пути энергоперехода

По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, принятая в России "Энергетическая стратегия до 2035 года" неправильна, она была разработана людьми, которые были убеждены, что никакого энергоперехода нет и не будет, заявил он. По его словам, стратегию нужно пересматривать, поскольку самые опасные ошибки - стратегические. А на основе этого документа планируется развитие нефтяной, газовой и угольной отрасли, а также электроэнергетики. "Уже, к счастью, есть поручение президента о пересмотре энергостратегии, и не до 2035 года, а до 2050 года, и там появятся новые цели и компоненты, учитывающие вызовы нового времени", - подчеркнул Чубайс.

Россия долгое время находилась на распутье между тем, чтобы принять участие в энергопереходе или занять выжидательную позицию. Президент, установив цель достичь к 2060 году декарбонизации экономики, выбрал первый путь развития, отметил Чубайс. По его словам, выжидательная позиция не к чему хорошему не привела бы. Через двадцать лет, мы бы выглядели так, как сейчас выглядят страны, где нет интернета, считает он. По его мнению, энергопереход потребует реструктуризации многих отраслей экономики России, например, промышленности, сельского хозяйства, строительства и металлургии. А это, в свою очередь, потребует большого пересмотра социальной политики государства, чтобы подготовить людей к изменениям. Кроме этого, в экономике будут созданы абсолютно новые отрасли - водородная энергетика, сфера утилизации углерода. Причем в новых отраслях хозяйства, у России большие перспективы стать мировыми лидерами.

Плюсы интеграции

Зампред правительства Алексей Оверчук поделился планами по дальнейшему развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, акцент будет сделан на развитие кооперационных цепочек, транспортно-логистическую составляющую, а также цифровое и гуманитарное развитие союза.

"В первую очередь - развитие кооперационных цепочек, именно через это будет развиваться торговля. Здесь мы сосредоточимся на дальнейшем производстве российских вакцин в странах союза в рамках производственной кооперации. Также важно переводить наших партнеров на кооперационные проекты в сфере высоких технологий. Прежде всего это касается развития авиации. Чтобы те разработки, которые есть у РФ в области гражданской авиации, становились общими. И тогда на этих самолетах будут летать все, и у всех будет интерес поддерживать эту отрасль", - пояснил Алексей Оверчук.

Второе направление, по словам вице-премьера, транспортно-логистическое. В первую очередь речь идет о строительстве дорог. "Россия строит дорогу "Европа - Западный Китай", которая находится в активной фазе и выходит на Казахстан. И дорога "Меридиан", по которой мы занимаемся вопросами поиска финансирования и организационными моментами. Тут тоже выход на Казахстан, и это априори интеграционный проект. Мы тесно сотрудничаем с Казахстаном по этим вопросам. Конечно, чтобы обеспечить конкурентоспособность, нужно оборудовать современные пункты пропуска на наших границах - сегодня это узкие "горлышки" - и нужно, чтобы эффективно заработали цифровые транспортные коридоры", - пояснил Оверчук.

Инфраструктуру вперед

Правительство предложит частным инвесторам заняться развитием инфраструктуры вдоль трассы Москва - Казань. "Дорожная инфраструктура должна работать, в первую очередь, на сокращение времени в пути для человека и груза", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее платные дороги строили, но денег на оснащение их заправками не хватило. Сейчас все это учитывается. На трассе Москва - Казань предусматривается 12 точек развития, где будут АЗС, сервисы, гостиницы и даже склады. Участки уже готовятся к выставлению на аукцион - интерес инвесторов к развитию транспортной инфраструктуры очень большой, отметил Хуснуллин.

Развитие дорожной сети в городах уже не успевает за ростом числа автомобилей - дорог с каждым годом требуется все больше

При этом, несмотря на большие объемы дорожного строительства, дорог все равно нужно строить больше, сказал он, надо привлекать частных инвесторов. "Надо максимально давать возможность сервису и бизнесу вдоль основных транспортных магистралей развиваться", - подчеркнул Хуснуллин. Развитие дорожной сети в городах уже не успевает за ростом числа автомобилей. За последние десять лет количество пользователей общественного транспорта снизилось на 19%, отметил вице-премьер. Это связано как с ростом доходов населения, которое активно покупает автомобили, так и с некомфортным общественным транспортом. Между тем в существующих городах невозможно построить такое количество улично-дорожной сети, подчеркнул Хуснуллин. Нужно развивать общественный и железнодорожный транспорт по примеру Москвы, призвал он.

цитата

Дмитрий Григоренко, вице-премьер

"С 1 июля 2021 года количество проверок (бизнеса. - "РГ") рухнуло по сравнению с 2019 годом в два раза - от 1,5 млн до 700 тысяч. А с 1 июля до сегодняшнего момента по сравнению с тем же периодом 2019 года сокращение в четыре раза".