Объем внешней торговли стран ЕАЭС в 2021 году достигнет 800 млрд долларов. При этом 70 млрд долларов придется на торговлю между странами союза. Об этом в рамках Гайдаровского форума рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Мы ожидаем в ЕАЭС рост ВВП по итогам 2021 года на уровне 4% .Это на 1% больше, чем в 2019 году. Произошел рост внешней торговли - порядка 800 млрд долларов будет в 2021 году. Причем порядка 70 млрд - между странами союза. Рост фиксируется как в денежном, так и в физическом выражении, и более опережающими темпами он идет между странами союза, нежели вовне", - пояснил вице-премьер.

По словам Алексея Оверчука, ЕАЭС позволяет странам-участникам мобилизоваться и получить все выгоды, которые дает общий рынок.

"Есть понимание, что необходимо развивать связи между экономиками, кооперационные связи между хозяйствующими субъектами, создавать единые промышленные цепочки и делать наш Союз самодостаточным экономическим объединением. Это важно в современных условиях. Пандемия обнажила эгоистические тенденции в странах, которые быстро закрываться, а потом осознали что у них нет доступа к некоторым элементам для производства и началось выпадение из промышленных цепочек. Это двигает страны к тому, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. Наш союз начал сознавать это немножко раньше", - отметил вице-премьер.

Гайдаровский форум - 2022 проходит в Москве 13-14 января. Организаторами выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.