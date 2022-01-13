Педиатр дал советы, как одеть ребенка в мороз

Морозы прочно обосновались в стране, даже юг России не стал исключением. Но прогулки на свежем воздухе никто не отменял. Как же правильно одеть ребенка в январскую стужу, чтобы не обморозить его, но и не перегреть? Об этом "КП" рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Левадная.

При температуре ниже минус 10 градусов страдают открытые части тела - щеки, уши, нос, а также ножки и ручки у ребенка в коляске. Чем больше влажности в воздухе и сильнее ветер, тем больше риск обморожения. При этом происходит спазм сосудов, нарушение кровообращения и тканевого обмена. Чтобы этого не произошло, нужно правильно экипировать ребенка.

Правило 1-е: одевайте малыша многослойно. Термобелье или тонкие майки и рейтузы, сверху флисовый комбинезон или кофточка, теплые штаны, а потом уже верхняя одежда (комбинезон или полукомбинезон с курткой). Чем больше воздуха между слоями одежды, тем лучше: именно воздух держит тепло. Подкладка куртки и капюшона должна быть из комфортных, натуральных или смесовых тканей, чтобы сохранялась хорошая воздухопроницаемость. Так ребенок не перегреется во время беготни.

Правило 2-е: за 15-20 минут до выхода на улицу смажьте лицо и руки ребенка защитным кремом от мороза. Перед выходом наносим гигиеническую детскую помаду на губы.

Правило 3-е: меняйте шарф, которым укутываете лицо малыша, каждые 15-20 минут, даже прямо на прогулке. От дыхания шарф намокает, а это очень опасно на морозе. Также берите с собой и запасные варежки, в мокрых ходить нельзя.

Правило 4-е: избегайте любых металлических предметов, выньте из ушей девочек сережки. Молнии-застежки на комбинезоне у ворота должны быть либо пластмассовыми, либо защищены отворотами ткани.

Правило 5-е: распознавайте признаки обморожения. На коже появляется покраснение, потом этот участок становится бледным, потом проступает белое пятно, часто с отчетливыми границами и довольно плотное. В тепле может начаться жжение и покалывание. При замерзании ребенок начинает дрожать, жаловаться на головную боль, становится сонным.