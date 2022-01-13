Онищенко посоветовал компаниям начать перевод сотрудников на удаленку

Переводить сотрудников на "удаленку" нужно уже сейчас. Такой совет работодателям дал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он добавил, что, согласно многочисленным прогнозам, эпидситуация в России ухудшится из-за стремительного распространения "омикрон"-штамма SARS-CoV-2, который более заразный, чем его предшественники. Лучше заранее позаботиться о здоровье сотрудников.

"Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун", - подчеркнул академик (цитата по РИА Новости).

Онищенко также напомнил, что даже при небольшом недомогании (нос заложило, но температура тела в норме), необходимо остаться дома. А руководители не должны заставлять человека приходить на работу.