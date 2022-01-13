Песков: Мы гораздо больше готовы к новой волне коронавируса

Система здравоохранения страны и медики гораздо больше подготовлены к новому подъему заболеваемости коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Очередная волна будет опасной с точки зрения заразности, но, сослался он на мнения врачей, менее опасной по тяжести протекания.

"Мы научились реагировать, научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам, научились быстро ликвидировать дефициты средств защиты и кислорода, которые неминуемо возникают с учетом нашей страны", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что единственным спасением от смерти остается вакцинирование против COVID-19. Это же пытается донести до граждан и глава государства, особенно до противников вакцинации.

"Президент обращается к их разуму каждый день", - заметил его пресс-секретарь.