Песков ответил на призывы Запада к Москве снизить градус эскалации

НАТО не может диктовать России, как и куда перемещать военных на территории нашей страны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли Владимир Путин послать сигнал Западу, что снижает градус напряжения, в связи с заявлениями из Брюсселя и Женевы, что ответственность за кризис лежит якобы на Москве и требованиями к деэскалации, Песков заметил: "Мы слышим заявления НАТО, что будет расширяться дальше, и американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны - Финляндию и Швецию, и заявления некоторых стран НАТО, которые требуют увеличить количество контингента у себя на территории, имею в виду некоторые прибалтийские государства". "Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?" - задал он риторический вопрос.

"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда перемещать наши Вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно... Мы говорим о российской территории - Россия не перемещает свои Вооруженные силы по территории других государств. Это тоже очень принципиальный момент", - пояснил Песков.