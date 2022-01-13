Песков считает неверным недооценивать роль ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнила свою весьма и весьма эффективную роль в урегулировании ситуации в Казахстане, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве, подчеркнул он, не сомневались, что власти республики смогут справиться с возникшими трудностями, теперь предстоит определенный процесс реабилитации.

"Но очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал пассивную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник", - заявил Песков, призвав не заниматься недооценкой роли организации.

Представитель Кремля подтвердил приглашение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приехать с визитом в Россию. Точные сроки станут известны позднее. "Приглашение остается в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен для наших двух стран, и он будет продолжаться", - сказал Песков.