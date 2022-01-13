Песков заявил об абсурдности увязки "СП-2" и темы безопасности Европы

"Северный поток 2" - коммерческий проект, нельзя его увязывать с вопросами безопасности Европы, за заявлениями по новым возможным санкциям в его отношении кроются попытки надавить на Москву. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва пока не собирается отвечать. "Мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла, и что это только заявления, "бряцание", чтобы повлиять", - пояснил Песков.

"Северный поток - коммерческий проект и увязывание его с вопросами безопасности в Европе - это абсурд", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Это указывает на то, что стоит за этим - попытки давления на Россию, недобросовестной экономической конкуренции и так далее, добавил он. "И лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим об озабоченностях и о том, что нам дальше двигаться уже некуда и пора принимать их во внимание", - заключил Песков.