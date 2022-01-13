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13.01.2022 18:09
Рубрика: Экономика

ПФР начнет выплачивать социальные пособия с 17 января

Текст: Ольга Игнатова

С 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять ряд мер соцподдержки, которые ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения.

Фото: iStock
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Среди них - выплата пособий и компенсаций неработающим гражданам, имеющих детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам и детям-инвалидам, имеющим автомобили по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Как сообщает отделение ПФР по Москве и Московской области, первые выплаты по переданным мерам соцзащиты граждане начнут получать с 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

А вот в феврале пособия будут выплачиваться только тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта выплаты этих пособий вернутся в стандартный график, по которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплата мер социальной поддержки за январь через кредитные организации будет произведена 17 января. Через почтальонов люди получат деньги в период с 17 по 31 января.

В дальнейшем выплаты через кредитные организации будут производиться 3-го числа каждого месяца, а через организации почтовой связи - по установленному графику доставки.

Всем тем, кто уже получает выплаты, не нужно беспокоиться - их передача в ПФР происходит автоматически. Писать никаких заявлений не нужно. А вот если пособия только оформляются, то обратиться за ними нужно в Пенсионный фонд. Процесс носит заявительный характер. При этом рассмотрение заявления занимает от 5 до 10 рабочих дней. В течение такого же времени после назначения выплат перечисляются денежные средства.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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