Почти 70% российских детей от 3 до 6 лет пользуются интернетом

68,3% российских детей от 3 до 6 лет пользуются интернетом. За последние 10 лет их количество увеличилось почти втрое. Такие данные приводит Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

При этом постоянно пользуются интернетом в России более 80% детей от трех до 14 лет. Так, в сеть выходят практически все подростки в возрасте 12-14 лет (95% в 2020 году), а доля таких детей от 7 до 11 лет составляет 83,3%.

В основном, юные россияне используют интернет для подготовки к урокам (83,7%). Как следует из отчета института, показатели дистанционного обучения за два года выросли почти в 20 раз (68,9% против 3,6% в 2018 году).

При этом доля развлечений (фильмы, игры и т.д.) осталась практически неизменной - 74% в 2011 и 76,5% в 2020 году.