Почти половина россиян на "удаленке" стали меньше следить за собой

Почти половина россиян, которые работают на "удаленке", стали меньше следить за своим внешним видом. Это следует из опроса службы исследований hh.ru, результаты которого приводит ТАСС.

Как выяснили специалисты, меньше следить за собой при работе из дома стали 46% опрошенных. Причем, это касается не только мужчин (47%), но и женщин (46%). При этом почти четверть респондентов заявили, что - наоборот - стали больше времени уделять уходу за собой. А треть опрошенных полагают, что их внешний вид от "удаленки" не изменился никак.

Также россияне рассказали, в какой одежде предпочитают работать из дома. Большинство - 55% - выбирают неформальную домашнюю одежду, 24% - повседневную, а 14% - пижаму или халат. 4% работников надевают офисный верх и домашний низ и лишь 2% даже дома работают в офисной одежде.