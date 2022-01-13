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13.01.2022 09:17
Рубрика: Общество

Почти половина россиян на "удаленке" стали меньше следить за собой

Текст: Алексей Рыбин

Почти половина россиян, которые работают на "удаленке", стали меньше следить за своим внешним видом. Это следует из опроса службы исследований hh.ru, результаты которого приводит ТАСС.

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Как выяснили специалисты, меньше следить за собой при работе из дома стали 46% опрошенных. Причем, это касается не только мужчин (47%), но и женщин (46%). При этом почти четверть респондентов заявили, что - наоборот - стали больше времени уделять уходу за собой. А треть опрошенных полагают, что их внешний вид от "удаленки" не изменился никак.

Также россияне рассказали, в какой одежде предпочитают работать из дома. Большинство - 55% - выбирают неформальную домашнюю одежду, 24% - повседневную, а 14% - пижаму или халат. 4% работников надевают офисный верх и домашний низ и лишь 2% даже дома работают в офисной одежде.

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