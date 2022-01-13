Появление смартфона предсказали в газете от 1953 года. Как это было

Американский бизнесмен Марк Салливан предсказал, каким будет современный смартфон, почти семьдесят лет назад. Заметка с его прогнозом была опубликована в газете Tacoma News Tribune от 11 апреля 1953 года, пишет Phone Arena.
Салливан, директор компании Pacific Telephone and Telegraph из Сан-Франциско, написал буквально следующее: "Рассуждать о том, какую форму будет иметь телефон будущего - это, конечно спекуляция... В своем окончательном варианте смартфон будет всегда с человеком, как мы сегодня носим наручные часы. А пользователи, если захотят, смогут видеть друг друга во время разговора".
ARE YOU KIDDING ME? AMAZING!— Jim Harris #MWC22 (@JimHarris) January 2, 2022
Mark Sullivan's incredible 1953 predictions about the phone of the future & telecommunication!
How many leaders can think 60 years into the future?
Apple's Facetime launched June 2010#CES2022 #CES @CES #mobile #futurist #smartphone #5G #wireless pic.twitter.com/6DlCqvi6UY
"Кто знает, - добавил Салливан, - но вдруг телефон будущего сможет переводить с одного языка на другой".
Phone Arena отмечает, что газетный материал с прогнозом Салливана вышел буквально пару лет с момента появления первого в мире транзистора - устройства, легшего в основу микроэлектроники.
Спустя чуть больше десяти лет с похожим прогнозом выступил писатель-фантаст Айзек Азимов. В статье для The New York Times он написал, что устройства связи будущего получат экран, позволяющий видеть абонента. Кроме того, этот же экран будет использоваться "для изучения документов и фотографий и чтения отрывков из книг", был уверен Азимов. И он не ошибся.