Появление смартфона предсказали в газете от 1953 года. Как это было

Американский бизнесмен Марк Салливан предсказал, каким будет современный смартфон, почти семьдесят лет назад. Заметка с его прогнозом была опубликована в газете Tacoma News Tribune от 11 апреля 1953 года, пишет Phone Arena.

Салливан, директор компании Pacific Telephone and Telegraph из Сан-Франциско, написал буквально следующее: "Рассуждать о том, какую форму будет иметь телефон будущего - это, конечно спекуляция... В своем окончательном варианте смартфон будет всегда с человеком, как мы сегодня носим наручные часы. А пользователи, если захотят, смогут видеть друг друга во время разговора".

"Кто знает, - добавил Салливан, - но вдруг телефон будущего сможет переводить с одного языка на другой".

Phone Arena отмечает, что газетный материал с прогнозом Салливана вышел буквально пару лет с момента появления первого в мире транзистора - устройства, легшего в основу микроэлектроники.

Спустя чуть больше десяти лет с похожим прогнозом выступил писатель-фантаст Айзек Азимов. В статье для The New York Times он написал, что устройства связи будущего получат экран, позволяющий видеть абонента. Кроме того, этот же экран будет использоваться "для изучения документов и фотографий и чтения отрывков из книг", был уверен Азимов. И он не ошибся.