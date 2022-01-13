Пользователей WhatsApp предупредили об опасности

Сетевые злоумышленники проявляют большой интерес к мессенджеру WhatsApp, поскольку им часто пользуются люди старшего поколения. Обычно жертвами киберпреступников становятся именно пользователи в возрасте. Об этом собщает Газета.Ru.

В 2021 году хакеры активно рассылали в мессенджере сообщение о том, что WhatsApp вскоре станет платным, и требовали переслать его определенному количеству знакомых, чтобы приложение осталось бесплатным, рассказала аналитик Positive Technologies Яна Юракова.

Она также не исключила, что в мессенджерах могут быть выявлены уязвимости, которыми воспользуются хакеры для своих атак. Например, в конце 2019 года в WhatsApp была найдена ошибка, позволяющая удаленно заблокировать любую учетную запись.

Активнее всего мессенджеры используются для фишинга, то есть получения обманом личных данных, таких как логины и пароли, номера банковских карт, секретные коды.