Антонов объяснил, почему сейчас в США заговорили о санкциях против РФ

Соединенным Штатам не удастся запугать Россию новыми санкциями. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что анонсированные американскими сенаторами "калечащие" рестрикции в отношении Москвы - очередная провокация.

"Нас не запугать ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

По мнению Антонова, такие громкие заявления в Капитолии звучат именно сейчас не случайно. Это попытка повлиять на Москву на фоне ведущихся в Женеве консультаций по безопасности.

"В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров", - констатировал дипломат.