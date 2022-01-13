Принц Эндрю может предстать перед американским судом

Принц Эндрю, который является вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II, может предстать перед судом в США по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что накануне представители нью-йоркского суда приняли решение отказать в отклонении поданного против члена королевской семьи гражданского иска, в котором гражданка США обвинила принца в действиях сексуального характера без ее согласия.

Подчеркивается, что речь идет о гражданском, а не уголовном деле. Решение суда означает, что уже осенью может начаться рассмотрение иска американки. При этом отмечается, что при любом дальнейшем развитии ситуации будет нанесен ущерб репутации члена королевской семьи, который не признает своей вины.