Проценко: Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты"

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется намного быстрее своих предшественников, заявил главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, "омикрон" переносится легче "дельты". "Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения гораздо выше", - рассказал Проценко.

Врач поблагодарил всех, кто продолжает носить защитные маски. И сказал, что отдал бы кусочек себя, чтобы эта волна коронавируса стала последней.