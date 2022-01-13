Путин: Для России главное - обеспечить собственный рынок удобрений

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 января, встретился с владельцем компании "Уралхим" Дмитрием Мазепиным. Глава государства заявил, что главная задача властей заключается не в том, чтобы не дать российским производителям удобрений заработать на конъюнктуре, а чтобы внутренний рынок был обеспечен удобрениями.

"Я думаю, что и та, и другая задачи решаемы, хотя на первый взгляд кажется, что они взаимоисключающие. Тем не менее, пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок", - отметил Путин.

Мазепин в свою очередь отметил, что компания за последние два года по азотным удобрениям нарастила их поставки на внутренний рынок на 20 процентов.