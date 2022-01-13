Путин и Токаев обсудили вопросы о выводе контингентов стран-членов ОДКБ из Казахстана

Владимир Путин в четверг, 13 января, провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, казахский лидер рассказал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране. Он также отметил эффективные действия Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

"Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации - стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ", - говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан.