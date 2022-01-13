Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, сообщается на сайте Кремля.

"В частности, по просьбе Нафтали Беннета Президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы затрагивались вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблемы ближневосточного урегулирования, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Лидеры условились о продолжении контактов.