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13.01.2022 22:19
Рубрика: Общество

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

Текст: Наталия Ячменникова

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде со 105 коммерческими спутниками. На полярную солнечно-синхронную орбиту высотой 525 километров должны быть доставлены 105 микроспутников, кубсатов и других небольших устройств. Они принадлежат различным заказчикам из 20 стран.

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Напомним: Falcon 9 используется для запуска многоразового грузового корабля Dragon и его пилотируемой версии Crew Dragon, а также различных спутников. Первая ступень ракеты - возвращаемая. После посадки на плавучую платформу в океане или специальные площадки на земле, она может использоваться повторно.

Как сообщала SpaceX в преддверии старта, используемая в запуске первая ступень ракеты-носителя ранее участвовала в тестовом полете корабля Crew Dragon, миссии Transporter-1, пяти запусках спутников, пишут РИА Новости. Кстати, это не первый пуск Falcon 9 с таким большим количеством космических аппаратов. Так, в январе прошлого года носитель вывел на орбиту сразу 143 малых спутника.

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