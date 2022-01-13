В 2022 году РЭЦ откроет три новых национальных магазина на крупнейших маркетплейсах Азии, заявила на Гайдаровском форуме генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"В 2021 году мы совместно с партнерами, в частности, Почтой России, открыли новые площадки на Amazon.de в Германии и на VirtualExpo во Франции. В планах на 2022 год - еще три новые торговые площадки в Азии", - рассказала глава РЭЦ.

Первый национальный магазин российских товаров был открыт на внутрикитайской площадке Tmall.com (принадлежащей Alibaba) в 2019 году. В конце прошлого года Вероника Никишина рассказывала, что, например, одни из российских конфет сейчас входят в топ-3 самых продаваемых товаров. А, например, во время одной из акций по продаже российских товаров на этой площадке в 2020 году всего за полчаса российские производители конфет, мороженого, зубной пасты, краски для волос и натуральной косметики продали товары на 1,8 млн долларов.