Атмосферное давление в Москве обрушится ниже "барического плинтуса"

Циклон "Эльза", охвативший Москву, 14 января обрушит фон атмосферного давления ниже так называемого "барического плинтуса". Об этом в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, к 14.00 показания барометров упадут до небывалых для 14 января значений - 716 мм рт. ст. "В качестве "плинтуса" выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года", - объяснил синоптик.

В ближайшую пятницу, утверждает он, Москву ждет новый рекорд. Ожидаемые показания войдут в пятерку рекордсменов для всего января. Аномально низкое давление, подчеркнул Тишковец, негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.