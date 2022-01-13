Бирюков: Заявление на перепланировку квартиры в Москве можно подать онлайн

Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку онлайн. В 2021 году поступило более 36 тысяч таких заявлений. Промежуточные итоги подвел заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти. В 2021 году поступило свыше 36 тысяч таких заявлений, что почти на 60 процентов больше предыдущего аналогичного показателя, - отметил Бирюков. - Чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство не несущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн".

Заммэра подчеркнул, что благодаря переводу оформления перепланировки в онлайн-формат, а произошло это 21 августа 2020 года, не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения. Данные о регистрации заявления, сроках оказания госуслуги и принятом решении доступны в личном кабинете на сайте mos.ru.

Глава rомплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.