Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об УДО

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, ходатайство Урлашова об УДО поступило в Рыбинский городской суд 17 декабря 2021 года. Его рассмотрение было назначено на 13 января.

- Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал, - сообщила Козлова.

Экс-мэр, признанный виновным в вымогательстве через посредника особо крупной взятки и получении лично взятки в особо крупном размере, летом 2016 года был приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы в ИК строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. В 2017 году Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию защитников экс-мэра и оставил приговор в силе. Урлашов отбывает наказание в ИК № 2 в Рыбинске.

Независимый кандидат Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля почти 70 процентами голосов избирателей в апреле 2012 года. В ночь на 3 июля 2013 года он был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. По мнению следствия и суда, осужденный, будучи мэром Ярославля, при посредничестве подчиненных вымогал взятку в особо крупном размере (14 миллионов рублей) у учредителя компании, выигравшей контракт на содержание улично-дорожной сети, в случае отказа обещая чинить предприятию всяческие препятствия, вплоть до расторжения контракта. Кроме того, Урлашов был обвинен в получения взятки лично от гендиректора другой компании за помощь в передаче ему имущества городского дорожного управления.