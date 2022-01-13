Год 1100-летия принятия ислама народами России открыли в Москве и Казани

Чтениями "Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман" в Москве и Казани открыт год празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, который произошел в 922 году.

- 1100-летие принятия ислама народами России объединяют два знаковых события, - заявил в московской Соборной мечети заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, - масштабная фигура российского мусульманского богослова Шигабутдина Марджани и соработничество современного академического знания и веры. Их союз помогает укоренять традиционные ценности, и все благодаря тому, что мы научились слушать и слышать друг друга.

Примером такого соработничества стало издание книги "Распространение и утверждение ислама у ранних булгар и в Vlll-Х веках". Ее основной посыл - уважительная полемика о том, когда ислам пришел в Россию. Книга излагает три основные версии. Среди татар-мусульман бытует мнение о том, что ислам в Волжскую Булгарию проник в VII-VIII веках. Есть найденные археологические доказательства - "родник Габдрахмана" - одного из сподвижников пророка Мухаммеда, но нет документальных подтверждений принятия веры, поэтому ученые склоняются к тому, что эта версия - легенда. Вторая точка зрения - ислам пришел на Волгу в эпоху Золотой Орды и утвердился период Казанского ханства. Третья версия - ислам принят Волжской Булгарией в 922 году, хотя был распространен там и раньше, чему есть письменные доказательства, которые приводит монография.

- Легенды никому не мешают, мы же опирается на факт принятия ислама, научно установленный, - говорит член-корреспондент Академии наук Татарстана, заместитель директора Института археологии АН РТ Фаяз Хузин. - Нам удалось установить наличие ислама в Хазарском каганате, который считался иудейским государством.

Ученый акцентировал внимание на разнице между понятиями официальное признание и принятие ислама. Он назвал "поспешными" утверждения о том, что ислам на Волге был принят раньше XI века. Автор книги "Дербент: Врата к единобожию" Дамир Хайретдинов солидарен с таким подходом. Он высказал убеждение, что "источников по Булгарии скудно мало, а по Дербенту они открываются только сейчас, и картина рисуется в онлайн-режиме". Хайретдинов заметил, что доказательств одновременного исповедания в Дербенте языческих религий, зороастризма, христианства, где была своя епархия, иудаизма и двух ветвей ислама - шиитов и суннитов - "доказанный факт, который должен нас учить как жить в мире и согласии". И привел пример из древности, который жив сегодня в Джума-мечети Дербента. Там шиитская и суннитская общины совершают обряды в одной Джума-мечети. "Наверное, нигде в мире такого уже нет", - заключил он.

Ученые и теологи, продолжив полемику на чтениях, говорили о том, что такое соработничество науки и веры, "дает нам шанс". В частности, "знаниями и культурой упреждать кровавые события, которые случились в братском мусульманском Казахстане".

- То, что наука и вера помогают готовить имамов, которые находят нужные слова и для мигрантов, расставляют правильные акценты и помогают им чувствовать себя равными с другими верами и людьми - наш шанс уйти от экстремизма, и строить мир согласия вер и людей, - заключил заместитель главы ДУМ России Дамир Мухетдинов.