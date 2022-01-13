На борьбу с самостроями выйдет робособака

Робособакам, напомню, предвещают большое будущее на протяжении уже нескольких лет. Их используют в промышленности, для спасательных операций, перемещения грузов и других целей. Внешне робот действительно похож на собаку, причем не только видом, но и манерой двигаться. У него четыре лапы и голова со встроенной камерой и всевозможными датчиками. На морде робособаки еще и нарисовали улыбку, чтобы придать ей дружелюбный вид.
"Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью, - говорит начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - В ближайшее время она приступит к обучению - перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в течение года пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе".
Робособака помимо прочего оснащена лидаром - это световой радар, который позволяет измерять расстояния и формировать вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Технология поможет инспекторам замерять объекты недвижимости и искать нарушения.