На борьбу с самостроями выйдет робособака

На центральных московских улицах скоро появится необычный инспектор госинспекции по недвижимости - это не человек, а робособака. Высокотехнологичное устройство на четырех лапах отлично ориентируется в пространстве с помощью GPS-модуля, измеряет расстояние до ближайших объектов и их размеры, может прыгать по ступеням и преодолевать другие препятствия. Но главное - она может находить самострои и другие нарушения при использовании городской земли.

инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Александр Мелешенко

Робособакам, напомню, предвещают большое будущее на протяжении уже нескольких лет. Их используют в промышленности, для спасательных операций, перемещения грузов и других целей. Внешне робот действительно похож на собаку, причем не только видом, но и манерой двигаться. У него четыре лапы и голова со встроенной камерой и всевозможными датчиками. На морде робособаки еще и нарисовали улыбку, чтобы придать ей дружелюбный вид.

"Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью, - говорит начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - В ближайшее время она приступит к обучению - перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в течение года пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе".

Робособака помимо прочего оснащена лидаром - это световой радар, который позволяет измерять расстояния и формировать вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Технология поможет инспекторам замерять объекты недвижимости и искать нарушения.