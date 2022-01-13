Начата проверка по факту ухода ребенка из детского сада в Дмитрове

По информации ряда СМИ вчера, 12 января, в Дмитрове из детского сада самостоятельно ушел шестилетний малыш. Прокуратура Московской области организовала проверку по этому факту.

Согласно данным СМИ, шестилетнего мальчика воспитательница в наказание оставила на улице после прогулки, на которой ребенок сломал снеговика. Начав мерзнуть, ребенок самостоятельно отправился домой, тем более, что дом находится вблизи сада. Ребенок благополучно добрался до квартиры, где ему открыли дверь родные. Мать ребенка написала заявление в полицию. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.