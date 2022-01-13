Ночь на 13 января в Москве стала самой морозной в новом году. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столбики термометров на ВДНХ опустились до -19 градусов, а в Тушино было -20,6. В Подмосковье морозы окрепли почти до -24 градусов", - сказал Тишковец.

По его словам, в течение дня в столичном регионе значительно потеплеет из-за теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Эльза" .

"Во второй половине дня примерно с 14-15 часов начнется снег, закружат метели с ухудшением видимости. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура повысится в разгар дня до -10.. -12 градусов. К исходу дня ожидается существенное потепление. При этом атмосферное давление рухнет до 730 мм ртутного столба", - пояснил синоптик.