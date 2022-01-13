Оформить загранпаспорт в Москве без записи можно в 96 центрах госуслуг

Теперь криптобиокабины работают в 96 центрах госуслуг Москвы. С их помощью можно оформить биометрический заграничный паспорт сроком на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД.

Для подачи заявления необязательно оформлять предварительную запись, достаточно посетить один из центров с пакетом необходимых документов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Загранпаспорт нового образца содержит биометрическую информацию гражданина - цифровое фото в цветном виде и отпечатки пальцев двух рук. Ранее для оформления такого документа нужно было обращаться к сотрудникам МВД в часы работы специалистов и исключительно по предварительной записи. В 2020 году мы установили в нескольких центрах госуслуг криптокабины - они сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство. Готовый документ заявители получают на приеме у сотрудников "Мои документы". Теперь воспользоваться такой услугой можно в 70% центров госуслуг - в 96 офисах. Таким образом, москвичи могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время, например, в выходной день или после работы и необязательно по предварительной записи".

Сейчас воспользоваться криптобиокабиной можно как по предварительной записи на портале mos.ru, так и без нее. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. Так, москвичи получат заграничный паспорт нового образца через месяц (в отдельных случаях срок изготовления продлевается до 3 месяцев). Гости столицы, в том числе имеющие регистрацию по месту пребывания в Москве, - через три месяца. Госпошлина для жителей старше 14 лет составляет 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет - 2,5 тысячи рублей.

Оформить биометрический загранпаспорт в офисах "Мои документы" можно по удобному графику: каждый день с 10:00 до 22:00 - во флагманах, с 08:00 до 20:00 - в районных центрах госуслуг. С адресами центров можно ознакомиться на сайте md.mos.ru.