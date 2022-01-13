Оперштаб: В Москве выявлено 5 490 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 5 490 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 37 процентов больше, чем накануне, когда было 400 8 новых инфицированных.

Госпитализированы за сутки 767 человек. На ИВЛ находятся 512 человек.

В городе выздоровели еще 2 857 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 899 550. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.