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13.01.2022 21:54
Рубрика: Происшествия

По факту гибели двух рабочих в лифте "Президент-отеля" возбуждено дело

Текст: Иван Петров
Столичные следователи возбудили уголовное дело практически сразу после того, как стало известно о падении лифта в отеле в центре Москвы. В столичном главке МЧС уже подтвердили гибель двоих рабочих в результате этой аварии. Дело будет расследоваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в рамках расследования по статье 238 УК РФ на месте происшествия в настоящее время уже работают следователи и криминалисты. "По предварительным данным, погибли двое, точное число погибших и пострадавших устанавливается", - заключила Иванова.

Фото: iStock
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Как предварительно установлено, причиной падения лифта в "Президент-отеле" могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в МЧС сообщили, что в 20:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, 24. "Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. По предварительной информации, к сожалению, погибли двое рабочих", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Кроме двоих рабочих, погибших при проведении ремонта лифтового оборудования, людей в кабине лифта больше не было. Упавший лифт был служебным и постояльцев отеля не перевозил.

Свою проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Москвы. "В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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