По факту гибели двух рабочих в лифте "Президент-отеля" возбуждено дело

По ее словам, в рамках расследования по статье 238 УК РФ на месте происшествия в настоящее время уже работают следователи и криминалисты. "По предварительным данным, погибли двое, точное число погибших и пострадавших устанавливается", - заключила Иванова.

Как предварительно установлено, причиной падения лифта в "Президент-отеле" могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в МЧС сообщили, что в 20:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, 24. "Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. По предварительной информации, к сожалению, погибли двое рабочих", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Кроме двоих рабочих, погибших при проведении ремонта лифтового оборудования, людей в кабине лифта больше не было. Упавший лифт был служебным и постояльцев отеля не перевозил.

Свою проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Москвы. "В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.