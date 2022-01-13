Под Калугой проверят больницу в связи с гибелью 18-летнего парня

В Калужской области большой резонанс вызвала смерть 18-летнего жителя Обнинска после того, как в больнице врачи не нашли у него серьезных травм. Глава региона поручил выяснить причины случившегося и принять решительные меры.

По сообщениям в соцсетях, молодой человек отдыхал с друзьями во дворе. Делая сальто, ударился о спинку лавки. Дома пожаловался на боль в груди. В клинической больнице №8, куда он приехал с мамой, его осмотрел хирург, были сделаны рентген и УЗИ, но повреждений не обнаружили. Парню ввели обезболивающее и отпустили домой. Однако на следующий день ему стало хуже, он умер до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время в больнице проводится служебная проверка. До ее окончания ситуацию в минздраве не комментируют. Собственную проверку качества оказанных пациенту медицинских услуг начала и прокуратура.

Калужский губернатор Владислав Шапша назвал случай чудовищным и несправедливым. "Мать потеряла сына, все мы - молодого, хорошего парня. Невосполнимая потеря. От всего сердца приношу глубокие соболезнования", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил также, что в отношении больницы просто проверкой не ограничатся - он поручил минздраву Калужской области совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию.