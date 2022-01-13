Редактор отдела "Москва" Любовь Проценко награждена премией по случаю Дня российской печати

Мэр столицы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии в области журналистики - их получили 20 представителей СМИ, которые каждый день информируют москвичей о происходящем в городе, его проблемах и успехах, достижениях и кропотливом труде каждого жителя. Среди лауреатов была и журналист "Российской газеты" - редактор отдела "Москва" Любовь Проценко.

Обращаясь к лауреатам, градоначальник поблагодарил их за работу и отметил, что даже во время пандемии журналисты находились в гуще событий - рядом с врачами, учителями, чиновниками, самим мэром. "Московская журналистика подтверждает свой статус высокопрофессиональной и ответственной перед своими читателями и зрителями, - уверен Собянин. - Это не пустые слова, потому что мы с вами переживали такие периоды, когда, наверное, все москвичи просто прилипали к экранам телевизоров и слушали, что им скажут, что будет завтра, какая будет ситуация, какие опасности во время пандемии нужно учитывать".

Мэр заверил, что Москва не оставит журналистов без работы и не заставит скучать - несмотря на пандемию городские власти гарантируют огромное количество информационных поводов и событий, которые имеют большое значение для людей. "Уверен, что 2022 год не будет исключением", - подчеркнул он.

Премии мэра в этом году получили представители самых разных СМИ. Среди них ведущая авторских программ Общественного телевидения России Ольга Арсланова, руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова, начальник отдела корреспондентов "Москвы 24" Александра Корнева, корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Павел Клоков и другие наши коллеги.

По словам первого секретаря Союза журналистов Москвы Людмилы Щербины, за прошедший год столичные журналисты написали тысячи материалов, рассказывая о столичных стройках метро, дорог, жилья, борьбе с пандемией и многом другом. В каждой публикации их авторам приходилось быть не только репортерами, но и экспертами, разбираясь в нюансах той или иной проблемы. "Очень повысился уровень знаний журналистов, потому что нужно было выдерживать высокий накал страстей, вызванный пандемией и другими событиями", - подчеркнула Щербина.

От "Российской газеты" премию Москвы получила редактор московского отдела редакции Любовь Проценко. Сложно найти человека, который знал бы о столице, ее проблемах и успехах больше. Любовь Витальевна может без подготовки в деталях рассказать не только о программе реновации, которая сейчас у всех на устах, но и о программе сноса пятиэтажек, которую весь город обсуждал еще в 1990-х. Или с ходу вспомнить, сколько жилья и дорог построили в столице в том или ином году. А если и не вспомнит, то редактор "Москвы" знает, у кого это можно выяснить - в ее телефонной книжке, кажется, есть номера всех московских начальников. И каждый из них всегда отвечает на звонок, внутренне готовясь к интервью - отказываться бесполезно.

Напомню, премии Москвы журналистам присуждают с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных материалов, теле- и радиопередач, рассказывающих о столице и ее жителях. В 2017 году размер премии был увеличен в пять раз - с 200 тысяч до миллиона рублей.Награды присуждают указом мэра по предложению столичного Союза журналистов на основании решения-рекомендации экспертного совета. В него входят руководители СМИ, известные журналисты, депутаты Мосгордумы.