СК завершил уголовное дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии

В миру, а соответственно и в материалах уголовного дела записано, что этого человека зовут Олег Пирогов. В криминальном мире этот гражданин был известен не под своей фамилией.
Представитель СК по Московской области Ольга Врадий рассказала корреспонденту "РГ", что выяснило следствие.
- В 2011 году за гражданином Пироговым было признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе", с криминальным прозвищем Циркач. С 2011 года и до момента задержания он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Московской области, - сказала представитель ведомства.
Пирогов, по версии следствия, создал и поддерживал связи между бандитами и "иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии". Этот человек принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов в Подмосковье. Криминальная биография у него богатая - Пирогов был неоднократно судим за кражи, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.
В СК подчеркнули - имея соответствующий криминальный статус, Олег Пирогов вел активную пропаганду криминальной субкультуры, назначал других на нижестоящие уровни преступной иерархии и оказывал криминальное покровительство тем, кто занимался в Подмосковье незаконной деятельностью. В итоге он серьезно влиял на криминогенную обстановку на территории всей Московской области.
Но когда Пироговым заинтересовались следователи, он успел уехать. Нашли его в Польше. В ведомстве говорят, что его нам Польша быстро выдала. Это произошло потому, что все документы, подтверждающие причастность задержанного к организованной преступности, были так подготовлены, что компетентные органы соседней страны в мае 2021 года отправили Пирогова в Москву.
Как объясняют в ведомстве, сложность в расследовании этого уголовного дела заключалась в том, что практически все свидетели, которых необходимо было допросить, отбывали наказания в колониях либо находились в СИЗО и опасались давать показания против действующего криминального авторитета. Тем не менее собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Прокуратура с работой СК согласилась, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Справка "РГ"
Статья 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" считается относительно новой в уголовном законодательстве РФ. Она вступила в силу 12 апреля 2019 года. За это время по всей России по этой статье возбуждено 110 уголовных дел. По данным прошлого года, осуждено 20 человек.