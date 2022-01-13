СК завершил уголовное дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии

В среду, 12 января, Следственный комитет РФ объявил, что в Московской области завершено расследование уголовного дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это первое в стране такое уголовное дело в новом году.

В миру, а соответственно и в материалах уголовного дела записано, что этого человека зовут Олег Пирогов. В криминальном мире этот гражданин был известен не под своей фамилией.

Представитель СК по Московской области Ольга Врадий рассказала корреспонденту "РГ", что выяснило следствие.

- В 2011 году за гражданином Пироговым было признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе", с криминальным прозвищем Циркач. С 2011 года и до момента задержания он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Московской области, - сказала представитель ведомства.

Пирогов, по версии следствия, создал и поддерживал связи между бандитами и "иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии". Этот человек принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов в Подмосковье. Криминальная биография у него богатая - Пирогов был неоднократно судим за кражи, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

В СК подчеркнули - имея соответствующий криминальный статус, Олег Пирогов вел активную пропаганду криминальной субкультуры, назначал других на нижестоящие уровни преступной иерархии и оказывал криминальное покровительство тем, кто занимался в Подмосковье незаконной деятельностью. В итоге он серьезно влиял на криминогенную обстановку на территории всей Московской области.

Пирогов влиял на криминогенную обстановку на территории всей Московской области

Но когда Пироговым заинтересовались следователи, он успел уехать. Нашли его в Польше. В ведомстве говорят, что его нам Польша быстро выдала. Это произошло потому, что все документы, подтверждающие причастность задержанного к организованной преступности, были так подготовлены, что компетентные органы соседней страны в мае 2021 года отправили Пирогова в Москву.

Как объясняют в ведомстве, сложность в расследовании этого уголовного дела заключалась в том, что практически все свидетели, которых необходимо было допросить, отбывали наказания в колониях либо находились в СИЗО и опасались давать показания против действующего криминального авторитета. Тем не менее собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Прокуратура с работой СК согласилась, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Справка "РГ"

Статья 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" считается относительно новой в уголовном законодательстве РФ. Она вступила в силу 12 апреля 2019 года. За это время по всей России по этой статье возбуждено 110 уголовных дел. По данным прошлого года, осуждено 20 человек.