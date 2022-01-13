Суд арестовал вице-губернатора Тамбовской области

Ленинский суд Тамбова арестовал замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

В отношении Громова расследуется уголовное дело о закупках оборудования в детские сады области, реализуемые в рамках нацпроекта "Демография". По данным следствия, деньги на оборудование дошкольных учреждений выделялись, но по факту в детские сады ничего не поставили. Громов обвиняется в покровительстве хищения средств. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей.

Чиновник был задержан в рамках статьи 91 УПК. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.